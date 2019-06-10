Отдых в Крыму стал дороже, чем в Аланье и Римини

В частности, речь идет о стоимости проживания в отелях. Так, номера в российских гостиницах этим летом оказались намного дороже зарубежных, пишут «Аргументы недели-Крым».

К примеру, провести ночь в трехзвездочном отеле Алушты в среднем стоит 6 тысяч рублей, когда подобный номер в турецкой Аланье обойдется туристу примерно в 2 тысячи, передает «РИА Новости» со ссылкой на сервис Ostrovok.ru. В то же время апартаменты уровня «три звезды» в Ялте на 38% дороже, чем в Римини, Италия (6,8 тысяч рублей против 4,9 тысяч).

В общей сложности порядка 64% ползователей сервиса предпочли провести летний отпуск за рубежом и лишь оставшиеся 36% остановятся в пределах страны. За прошедший год цена на размещение в российских отелях выросла на 28%, когда за границей этот показатель не превысил отметку в 9%. Такую тенденцию эксперты связали с повышением ставки НДС с 18% до 20%. Тарифы за рубежом поменялись в основном из-за колебаний курса валют.

Исследование опиралось на результаты бронирования туристами номеров с 1 июня по 31 августа текущего года.