"Наши дети умирают", жители Киселевска Кемеровской области записали видеообращение и попросили убежища у премьер-министра Канады

Жители города Киселевка Кемеровской области записали видеообращение к премьер-министру Канады и попросили убежища. Они называют свою жизнь в регионе невыносимой и просят о помощи, потому что не надеются, что российские чиновники будут решать проблемы их проблемы.

В ролике говорится о сложной экологической обстановке в городе, связанной с добычей угля «открытым способом рядом с жилыми домами». В отчаянии люди рассказывают, что в черте города 9 угольных разрезов, где добывают горную породу. От взрывов в шахтах рушатся дома, зимой выпадает черный снег, а заболеваемость раком запредельная. Переехать куда-то денег совсем нет. Жители также объяснили, почему обращаются именно к Джастину Трюдо - Канаду в качестве возможного места жительства киселевчане (около ста семей) выбрали из-за климата, близкого к сибирскому.

Не известно, что ответит премьер-министр Канады, но местные чиновники точно всполошились. Глава Кузбасса Сергей Цивилёв поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, записавшим обращение и найти способы помочь им. Однако, как подчеркнули в администрации края, город «практически стоит на угольных разрезах», поэтому проблему будет сложно решить быстро.

Кроме того, власти заявили, что жители переселяются в новое жильё, удалённое от разрезов, ведётся борьба с незаконными углепогрузками и перевозками, а все предприятия, работающие в регионе, обязательно выполняют согласованные с правительством экологические программы, но люди уже не верят красивым словам.

«Они что, не понимают, что дело не в этих 100 семьях, которым хватило смелости записать видео, а во всей Кемеровской области. Что они там решать собрались?», «Сейчас заткнут рты этим активистам. Ждите проверки условий проживания детей и лишение родительских прав. Наша власть правит одним кнутом, пряник не для нас», «Дожили, блин! Люди от безысходности уже бегут! Я смотрю и просто плачу, это не про Киселёвск - это про нас всех!», - написали люди в комментариях к видеозаписи.