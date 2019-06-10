В акватории поселка Новый Свет в Крыму обнаружен дельфин с мутацией хвостового плавника

Дельфин с мутацией хвостового плавника был обнаружен сотрудниками АНО «Безмятежное море» в акватории поселка Новый Свет, пишут «Аргументы недели-Крым».

Афалина, сообщается в соцсетях организации, имела одну лишнюю «лопасть» хвоста. Волонтеры считают, что это – порок развития, а не последствия механического повреждения, так как на хвосте не видно признаков травмы, следов рубцовой ткани или посторонних предметов.

«Существует некоторый (стоит добавить, небольшой) объем данных касательно зафиксированных мутаций организма китообразных, однако именно такая особенность среди них еще не фиксировалась нигде в мире», – сообщили в организации.

Волонтеры предположили, что эта особенность не доставляет дельфину больших неудобств. Такой вывод был сделан после наблюдения за его плаванием, которое не уступает по скорости остальным членам группы.