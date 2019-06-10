Объявлено, когда начнет функционировать железнодорожная часть Крымского моста

Предполагается, что железнодорожная часть Крымского моста начнет функционировать в начале декабря – 9 или 10 числа, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Крымская железная дорога» Василий НАЗАРЯН. Он также отметил, что продажа билетов на поезда, следующие с материковой России в Крым, начнется за 45 дней до открытия железнодорожного движения, то есть в октябре.

Напомним, что несколько дней назад глава Крыма Сергей АКСЕНОВ заявил, что темпы строительных работ позволяют допустить открытия железнодорожного сообщения с полуостровом раньше намеченного срока. Купить билеты на пассажирские поезда можно будет в кассах «Крымской железной дороги». Их цена пока неизвестна.