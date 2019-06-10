Эксперт рассказала, как спасти цветы от жары
10 июня 2019, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]
Аномально жаркое лето в Москве может губительно сказаться на цветах, которые разводят многие садоводы в столице и Московской области. Эксперт Татьяна Жашкова рассказала, как спасти цветы от жары.
"Лето аномальное каждый год, в прошлом были дожди, в позапрошлом — холода, и цветение запаздывало. Мы занимаемся растениеводством в рискованных условиях. Погоду поменять не можем, но можно научиться справляться с проблемами", — рассказала эксперт. Об этом пишет издание "Вечерняя Москва".
Также она посоветовала купить ампулу циркона, развести в пяти литрах воды и распылить на растение в безветренную погоду.