В Крыму проходят обыски в общественном объединении «Крымская солидарность» и в домах крымских татар

Сразу в нескольких населенных пунктах Крыма работают силовики. Они проводят обыски в домах ряда крымских татар. По сообщению ФСБ, речь идет о сторонниках террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).

Об обысках сообщили в общественном объединении «Крымская солидарность». Изначально появилась информация, что силовики работают в Алуште у Эльдара КАНТЕМИРОВА, селе Строгановка Симферопольского района – у Эскендера СУЛЕЙМАНОВА и в Каменке.

Позже стало известно об обысках в домах Руслана МЕСУТОВА в селе Малый Маяк, Ризы ОМЕРОВА и Энвера ОМЕРОВА в Белогорске, Ленура ХАЛИЛОВА в селе Изобильное и Айдера ДЖЕППАРОВА в поселке Зуя Белогорского района.

Сейчас известно, что сотрудники ФСБ увезли Эскендера СУЛЕЙМАНОВА, Ризу ОМЕРОВА, Айдера ДЖЕППАРОВА и Эльдара КАНТЕМИРОВА.

В крымском управлении ФСБ России заявили, что силовики работали в местах проживания подозреваемых в организации и участии в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Сейчас уголовные дела возбуждены в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района.