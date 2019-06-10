Женатые мужчины живут дольше холостых, а свободные женщины дольше замужних. Но все равно хотят замуж

Медики давно говорят, что брак благоприятно влияет на сильный пол. В основном. В то время как женщины, не обремененные семейными узами, вполне могут быть счастливыми и довольными жизнью.

Хорошее дело браком вроде как не назовут... Однако с этим именно мужчинам нужно бы поспорить. В России продолжительность жизни женатых мужчин все же больше, чем у тех, кто в браке не находится. Считается, что брак оказывает положительное влияние и в физическом, и в ментальном планах.

В первую очередь, положительная сторона супружества обусловлена всесторонней женской заботой и уходом за мужем.

По своей природе мужчины азартны, склонны к острым ощущениям, риску. Холостой представитель сильного пола может позволить себе многое. Например, экстремальную езду на мотоцикле или автомобиле в нетрезвом виде, что является зоной повышенного риска. Увлечение наркотическими средствами, онлайн-играми, казино порождают у одиночек зависимости, которыми женатые мужчины страдают реже.

В Америке ученые констатировали, что даже, несмотря на такую вредную привычку как табакокурение, которая сокращают жизнь, женатые граждане проживают в среднем дольше.

Стара, но верна поговорка, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Домашнее сбалансированное питание во многом отличается от холостяцких перекусов на скорую руку и благоприятнее сказывается на мужском желудке. Конечно, если речь не идет о каком-нибудь холостяке-шеф-поваре.

Семья дает мужчине психологический комфорт. Будучи в серьёзных отношениях, он получает эмоциональную поддержку от своей спутницы. Для «женатика» понимающая женщина рядом — это психологическая отдушина и приятный собеседник, с которым хочется поделиться сокровенным. Отношения же свободных мужчин складываются совершенно в иной плоскости и далеко не лучшим образом для сохранения здоровья.

Плюсы в браке для мужского пола очевидны, что не скажешь о женской доле. По ту сторону баррикад женам приходится совсем несладко: все заботы по дому и в том числе воспитание общих детей приходится делать самостоятельно. В то время как муж зачастую не обременен бытом, живет и себе «в ус не дует».

Казалось бы, парадокс, мужчины должны стремиться вступать в брак, уговаривать женщину стать своей верной супругой на долгие годы. Но на деле все иначе: порой женщины сами буквально заставляют своего избранника обменяться кольцами под марш Мендельсона. Навязанная формула «счастливой» жизни обязует дам искать себе мужей. А вот ученые из Италии уже подсчитали, что замужние женщины умирают в среднем раньше, чем те, кто находится в статусе «свободна». И такая статистика не только в Италии: одинокие женщины и вдовы живут дольше замужних (конечно, при условии, что они не озабочены поиском будущего супруга). Вот и делайте выводы, кому выгоднее быть в браке.