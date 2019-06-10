Законность решений челябинских властей проверит Генпрокуратура

На встречу пришли обманутые участники долевого строительства группы компаний «Серебряный Ключ» - 27 домов в Челябинске и Копейске, включая крупный жилой комплекс «Бриз». Дольщики рассказали депутатам, что по некоторым домам срок просрочки составляет 3 года. Два года ведётся борьба с различными инстанциями, в первую очередь с Министерством строительства, которые отделываются отписками.

Валерий Рашкин напомнил, что при активном участии коммунистов был принят закон об отмене долевого строительства. Но помощь людям требуется уже сейчас.

- Я прошу вас и всех обманутых дольщиков Челябинска написать ходатайство в Государственную Думу о том, чтобы в федеральном бюджете на 2020 год была предусмотрена статья расходов на завершение строительства проблемных домов. Необходима федеральная программа, которая решит проблемы дольщиков.

О своих проблемах депутату рассказали представителями малого бизнеса, чьи киоски и ларьки на улицах Челябинска были снесены в прошлом году. В одночасье было демонтировано 6000 объектов торговли. Потери для городского бюджета от сокращения поступлений земельного налога составили 1,5 миллиарда рублей, тысячи людей потеряли рабочие места.

Валерий Рашкин пообещал сделать депутатский запрос в Генпрокуратуру, Следственный Комитет и Администрацию Президента с требованием проверить законность действий чиновников. Взаимодействие протестных групп с народным избранником будет происходить через фракцию КПРФ в Законодательном собрании региона и депутата Константина Нациевского.