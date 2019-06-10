Актриса Лидия Вележева: «Чужой успех не любят»

Пожалуй, нет таких ролей, которые не сможет сыграть Лидия Вележева. Ей подвластна и классика Достоевского, и комедия, и драма. Везде хороша и талантлива Лидия. Чувствуется в актрисе стержень, сила и удивительная женственность. Как все это может сочетаться в одном человеке? Сочетается!

От автора

Я очень симпатизирую этой актрисе. Очень. А иначе невозможно! Несколько лет назад я пригласила Лидию Вележеву на одно мероприятие в посольство Латвии в России. Актриса очаровала всех! И даже посла! Много у меня интервью было с этим удивительным человечком и замечательной актрисой. Иногда мы встречаемся и беседуем, а иногда разговариваем по телефону. Какая она? Мягкая и сильная, эмоциональная и спокойная, улыбчивая и серьезная. Она просто прекрасна!

- Лида, ты создаешь впечатление строгой дамы: все и всегда знаешь, добиваешься цели, не плачешь…

- Нет, не совсем так. Я могу разреветься от обиды, грубости. Могу заплакать от беспомощности. Да! Когда уже ничего изменить нельзя. Но плачу не на показ, а в одиночестве. Первое впечатление не всегда верное.

- Возможно, что зритель тебя воспринимает так из-за ролей. Как считаешь?

- Возможно. Мне приходится играть много отрицательных ролей. Знаешь, а мне это нравится! Я могу сделать то на съемочной площадке, что в жизни и не подумала бы! Но во мне много и сентиментальности.

- Лида, а ты помнишь свою первую роль в театре?

- Конечно! После окончания театрального училища меня пригласили в театр Вахтангова. Я была практически первой актрисой, кого взял в труппу Михаил Александрович Ульянов. Он был художественным руководителем. Конечно, сразу на меня роли не посыпались… Но пришло время, и меня заметил Петр Наумович Фоменко. Я получила роль молодой Отрадиной-Кручининой в «Без вины виноватые». Я была счастлива! И счастлива тем, что играла на одной сцене с Юлией Борисовой. Она играла Кручинину в зрелом возрасте. Никогда не забуду ее слова: «Деточка, у вас броская внешность и сильное актерское нутро. Хорошо бы в вашей жизни появился режиссер, который смог вас открыть и подать».

- Лида, а это правда, что в тебе течет цыганская кровь?

- Правда! Мой прадед по маминой линии – цыганский барон. Но во мне столько намешано!!! И русская, и итальянская, и еврейская, и даже сербская!

- Я представляю какой у тебя темперамент! Особенно, если тебя разозлить!

- Думаю, что не стоит! Могу, конечно, «закипеть», но и остываю быстро. Со мной не сложно жить, дружить, общаться.

- Но если в тебе цыганская кровь, то и предсказывать, предчувствовать можешь?

- У меня хорошая интуиция. Я словно знаю, что надо делать, а что нет. Вспомнила один случай: остановила я такси, а на переднем ехал уже человек. Я попросила поменяться местами, а потом вдруг расхотела. Вот, что-то сработало во мне! И сработала правильно: мы попали в аварию. Водитель и пассажир на переднем сидении пострадали, а я отделалась легким испугом. И таких историй много.

- Лида, ты востребована в профессии: «Березка», «Идиот», «Луна», «Любовь-морковь 2», «Грех» и т.д. Чувствуешь, что тебе завидуют?

- Чувствую и чувствовала. Чужой успех не любят! Это точно! Зависть – гадкое и темное чувство. И если завидуешь, то столько негатива на себя принимаешь! Лучше порадоваться! Тогда и тебе счастье будет!

- Лида, ты пользовалась своими женскими чарами, например, в корыстных целях?

- А вот я не буду говорить, что не пользовалась! Конечно, интересной женщине легче пойдут на встречу. Да, пользуюсь! Нужно подписать документ, а очередь огромная… Мне подписывают его быстро… если начальник мужчина. Шучу. Впрочем, в каждой шутке есть доля правды! Но красота не только «открывает» двери, но и приносит некоторые неприятные моменты. Мы уже об этом говорили – зависть!

- Лида, а как ты относишься к пластическим операциям? Актриса должна быть всегда в форме. Не так ли?

- Актриса обязана быть всегда в форме! Но я не люблю пластические операции: они, конечно, дают положительный результат, но часто теряется индивидуальность. Конечно, хочется удержать молодость, но она не вечна. Нужно уметь держать себя в форме, ухаживать за собой, выглядеть ухоженно. Я люблю побаловать себя: хожу к косметологу, пользуюсь прекрасными кремами, но все в меру. Без фанатизма! Считаю, что Бог тебе дал – то и прекрасно! Гармония должна быть в душе. Гармония. Тогда женщина будет светиться. Тогда и счастье будет!

- Благодарю за беседу.