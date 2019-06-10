Эксперты не обнаружили следов наркотиков в биологическом материале Голунова

Следов наркотиков в биологических материалах журналиста «Медузы» Ивана Голунова не обнаружено. Об этом в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым заявил Евгений Брюн - главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России.

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«На сегодняшний день различными нашими методами и исследованиями химико-токсикологической лаборатории в биологических следах журналиста наркотики были не обнаружены», – заявил он в эфире. Под различными методами он имел ввиду две системы оценки. Одна визуальная – состояние кожи, наличие следов инъекция, психические реакции, вторая – непосредственный анализ крови или мочи, который делают в химико-токсикологической лаборатории.

Результаты такого анализа имеют юридическую силу, добавил Брюн.