Газеты РБК, «Ведомости» и «Коммерсант» со слоганом «Я/Мы Иван Голунов» на передовице

Свежие выпуски газет РБК, «Ведомости» и «Коммерсант» в понедельник выйдут с слоганом «Я/Мы Иван Голунов» на передовице и с совместным заявлением редакций трех изданий. И это станет главной новостью дня.

МВД "ошиблись" в деле задержания журналиста "Медузы", коллеги вышли на пикет в защиту Ивана Голунова

Эту информацию «Открытым медиа» подтвердили источники во всех трех газетах. Аресту журналиста Meduza Ивана Голунова посвящены большая часть публикаций в них. Характерно, что совместная акция изданий в поддержку Ивана происходит в первом печатном выпуске после окончания ПМЭФ, материалы с которого на протяжении последних лет считались приоритетными для ведущих деловых СМИ страны.