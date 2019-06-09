Пожар в Раменском округе: погибли двое детей
9 июня 2019, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]
В Московской области следователи устанавливают обстоятельства гибели двух детей в результате пожара в одном из частных домов в деревне Аксеново Раменского городского округа, как передает пресс-служба ГСУ СК России по региону.
После устранения возгорания пожарные нашли тела двух мальчиков 2017-го и 2015-го годов рождения, пишет сайт Подмосковье сегодня. Возгорание произошло из-за неосторожного обращение с огнем.