Пожар в Раменском округе: погибли двое детей

В Московской области следователи устанавливают обстоятельства гибели двух детей в результате пожара в одном из частных домов в деревне Аксеново Раменского городского округа, как передает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

После устранения возгорания пожарные нашли тела двух мальчиков 2017-го и 2015-го годов рождения, пишет сайт Подмосковье сегодня. Возгорание произошло из-за неосторожного обращение с огнем.