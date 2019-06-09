Эксперт: Самая большая угроза – это применение оружия массового уничтожения
9 июня 2019, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]
Бритaнское интернет-мaркетинговое aгентство Blueclaw состaвило список возможных кaтaстроф, которые способны уничтожить жизнь нa Земле.
Так, футуролог Александр Кононов отметил, что самая большая угроза – это применение оружия массового уничтожения. Она может быть парирована, как и множество других, введением новой мировоззренческой модели. Об этом пишет НСН.
"Должно появиться общецивилизационное мышление. Для этого нужно поменять систему образования, ввести в нее критериальные модели оценки безопасности цивилизации", - рассказал эксперт.