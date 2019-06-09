Бритaнское интернет-мaркетинговое aгентство Blueclaw состaвило список возможных кaтaстроф, которые способны уничтожить жизнь нa Земле.

Так, футуролог Александр Кононов отметил, что самая большая угроза – это применение оружия массового уничтожения. Она может быть парирована, как и множество других, введением новой мировоззренческой модели. Об этом пишет НСН.

"Должно появиться общецивилизационное мышление. Для этого нужно поменять систему образования, ввести в нее критериальные модели оценки безопасности цивилизации", - рассказал эксперт.