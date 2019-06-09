Соловьев прокомментировал реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал поведение российских моряков во время опасного сближения с американским ракетным крейсером военно-морских сил США USS Chancellorsville.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 7 июня, между российским противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов" и американским крейсером в Восточно-Китайском море. Соловьева удивило спокойствие россиян.

Телеведущий заметил, что во время опасного маневра "на вертолетной площадке безмятежно загорал" один из членов экипажа с компанией: "Вот это выдержка!", - прокомментировал выложенную видеозапись журналист.