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Гидрометцентр: на следующей неделе ожидается падение температуры и дождь

9 июня 2019, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Гидрометцентр: на следующей неделе ожидается падение температуры и дождь
фото: pixabay.com

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе москвичей ожидают изменения в погоде. Однако, специалист отметил, что погода, по-прежнему, будет тёплой.

"Посвежее будет завтра", - заявил специалист, говоря о понедельнике, передаёт "Интерфакс".

По словам синоптика, с понедельника по четверг в Москве ожидается понижение температуры на 4-5 градусов. Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха составит от 27 до 28 градусов тепла, при этом спадёт аномальный уровень жары.

К тому же в столичном регионе обещают кратковременные осадки, возможно дождь с градом.

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