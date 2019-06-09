В МГУ им. Ломоносова объявлен карантин

Роспотребнадзор из-за регистрации кори в МГУ им. Ломоносова начал эпидемиологическое расследование. Заболевшую обнаружили в здании института Азии и Африки, объявлен карантин.

«В ходе расследования уточнено, что заболевшая работает в здании Института Азии и Африки. С учетом этого обстоятельства карантин в здании факультета журналистики снят, в настоящее время ограничительные мероприятия организованы только в здании Института Азии и Африки», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Сообщается, что заболевшей корью оказалась одна из сотрудниц университета. Сейчас на территории Института Азии и Африки проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе карантин и отстранения от работы тех, кто контактировал с заболевшей, передаёт РИА Новости.