Названы главные угрозы жизни человечества

В Великобритании перечислили главные угрозы для жизни человечества. Для составления списка специалисты использовали статистику ООН, данные ВОЗ, НАСА, Европейского центра контроля и профилактики заболеваний и другие источники.

Среди главных угроз оказались ядерные войны, природные катастрофы, эпидемии и падение на Землю астероида, передаёт РИА Новости. Самой смертельной болезнью исследователи назвали туберкулез. По данным ВОЗ, это заболевание могло бы уничтожить человечество за 4812 лет.

Вероятное уничтожение жизни на Земле в следствие ядерной войны рассматривается как один из самых вероятных вариантов. Отдельную роль, по мнению специалистов, здесь играет прекращение в 2021 году договора между США и Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Что касается столкновения планеты с астероидом, то такая ситуация маловероятна. Однако, НАСА продолжает пристально наблюдать за перемещениями потенциально опасных для Земли небесных тел.

Еще одной угрозой остаётся глобальное потепление. Учёные прогнозируют, что при современных темпах повышения температуры катастрофа наступит через 2136 лет.