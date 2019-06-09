В Минэкономразвития оценили уровень профессиональной подготовки российских эмигрантов

Замглавы Министерства экономического развития РФ Илья Торосов оценил уровень образования россиян, покидающих страну. По словам Торосова, Россия является «донором высококвалифицированных специалистов».

Торосов заявил, что подавляющее большинство российских эмигрантов имеют законченное среднее или высшее образование, передаёт РИА Новости.

«Россия остается донором высококвалифицированных специалистов для развитых экономик, около 90 процентов российских граждан, выезжающих на постоянное место жительства в другие страны, имеют высшее или среднее профессиональное образование», - сказал Торосов.