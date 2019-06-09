В Чечне рассказали о доходах Кадырова

Рамзан Кадыров задекларировал свои доходы за прошлый год. Согласно предоставленным документам, в 2018 году глава Чечни увеличил свой доход на 700 тысяч рублей.

Декларация Кадырова опубликована на официальном сайте администрации Чечни, передаёт РИА Новости. В ней указано, что Рамзан Кадыров владеет домом, площадь которого составляет 2344,3 квадратных метра, а также участком площадью в 3668 квадратных метра. Также в пользовании Кадырова и его семьи находится ещё один дом площадью 300 квадратных метров. Что касается заработка, то в прошлом году глава Чечни получил 7,58 миллионов рублей.