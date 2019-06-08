"На похоронах Евгении Кулаков плакал, а ее бывший муж смеялся", - рассказал друг экс-главы Раменского района

Друг бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова не верит, что это он убил в ночь с 1 на 2 мая Евгению Исаенкову. Депутат Раменского района Владимир Локтюшин и Кулаков дружили лет 10.

Локтюшин рассказал, что слухи о романе Кулакова и Исаенковой появились давно. Но с другом они свою личную жизнь не обсуждали, - сообщает "Комсомольская правда".

1 мая все руководители района были на праздничных мероприятиях. 2 мая Локтюшин посвятил семье и отключил телефон. Он отметил, что Евгения всегда была на связи. 3 мая он узнал, что женщина не отвечает на звонки Кулакова, и он ее разыскивает со 2 мая. Кулаков обзвонил коллег и друзей. Потом полицию подключили и ее нашли.

Сразу начались следственные действия. Локтюшин говорит, что Евгения просто так себя задушить не дала бы, это была боевая женщина. А он специально рассмотрел руки Кулакова - ничего подозрительного.

По словам Локтюшина, Исаенкову в последний путь провожали много людей. Кулаков плакал. Было заметно, что очень переживает. Женя была разведена с мужем три года. Но жили они в одном доме. Исаенков вел себя на похоронах странно. Скорби на его лице никто не заметил. А вот улыбку заметили.

Друг Кулакова уверен, что он не мог убить Женю.

1 июня экс-глава Раменского района Московской области был арестован. Кулакову предъявлены обвинения в убийстве Исаенковой.