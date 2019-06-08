В Москве задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по борьбе Сергея Чуева. В операции по поиску и задержанию предполагаемых преступников участвовали следователи, сотрудники уголовного розыска и Росгвардии.

По данным СКР, в ночь с 7 на 8 июня вблизи пруда на территории парка по улице Южнобутовская в городе Москве обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сергею Чуеву было 34 года.

Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве продолжается расследование уголовного дела по статье "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений".

Чуев прогуливался в парке со своей девушкой. Незнакомые подростки попросили о помощи, защитить их от группы молодых людей. Он заступился. Но трое уродов набросились на него с кулаками. В какой-то момент Сергей, не справившийся с отморозками, оступился и упал в пруд. Он пытался выбраться из воды, но злодеи не дали. Мужчина потерял сознание. Когда изверги скрылись, подруга Чуева с помощью прохожего вытащила пострадавшего из воды, но ни первая помощь, ни подоспевшие врачи не смогли спасти спортсмена, - сообщает Чемпионат.ру.