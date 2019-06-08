Московские власти рассказали, почему лоси начали выходить в город

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал, почему лоси начали выходить в большой город и подходить к жилым районам.

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По словам московского чиновника, жара влияет не только на людей, но и на животных. Кульбачевский говорит, что у лося в жару кормовая база уменьшается в привычной ему среде обитания, и животные вынуждены мигрировать, перемещаться в поисках воды и корма. "Поэтому лоси выходят в городскую среду в поисках пищи и мигрируют через жилую застройку", - рассказал чиновник в интервью АГН "Москва".

Он отметил, что такие случаи бывают ежегодно. Обычно вызывают МЧС и, как правило, удается сохранить лосю жизнь и обезопасить москвичей. В последние годы несчастных случаев с участием лосей не происходило. Но если человек в Москве встретит лося, ясное дело, они пугаются и как-то реагируют, звонят в полицию или в МЧС. Кульбачевский объяснил, что лоси и сами в жилой застройке очень пугаются и им страшно и некомфортно. "Без помощи человека они зачастую не могут найти дорогу обратно", - заявил Кульбачевский.

Он отметил, что для предотвращения выхода лосей в жилую застройку необходимо начать подкормку лосей, которым не хватает пищи, в частности в национальном парке "Лосиный остров". Лоси выходят к людям в первую очередь из "Лосиного острова".