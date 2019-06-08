В Подмосковье на станции "47 км" Рязанского направления Московской железной дороги (МЖД) девочка погибла под колесами электрички. Трагедия произошла в субботу, 8 июня, днем.

Три девочки переходили пути в районе железнодорожной станции "47 км" в неположенном месте перед прибывающим электропоездом. По предварительным данным следствия, примерно в 14:50 три девочки, вопреки требованиям безопасности, переходили железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В результате одна из подружек была смертельно травмирована проходящим электропоездом сообщением Рязань - Москва.

После гибели ребенка под колесами электрички на Рязанском направлении МЖД начата доследственная проверка. По результатам поверки будет принято процессуальное решение.