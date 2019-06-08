В госсобственность России передадут все акции Севморзавода, ранее принадлежащие Петру Порошенко

Все акции Севастопольского морского завода, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру ПОРОШЕНКО, передадут в государственную собственность России, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом говорится в указе президента РФ Владимира ПУТИНА. Согласно данному документу, в течение ближайших 18 месяцев 100% акций минус одна акция Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе будут переданы Объединенной судостроительной корпорации, передает «РИА Новости».

Ранее Севморзавод был в собственности у Петра Порошенко. В 2015 году, после того, как Севастополь оказался в составе России, предприятие было национализировано федеральными властями в пользу Севастополя. В настоящий момент на заводе реализуется программа восстановления, состоящая из двух частей – техперевооружения и модернизации.

Что касается Объединенной судостроительной корпорации, то в состав этой компании, созданной в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности, входят около 40 предприятий, а также различных организаций отрасли.