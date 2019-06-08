Венедиктов: Врачи приняли решение о выписке Голунова

Врачи не обнаружили у Ивана Голунова ни сотрясения мозга, ни переломов ребер. Об этом написал в своем телеграмм-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и сопредседатель Общественной палаты города Москвы Алексей Венедиктов со ссылкой на главного врача городской клинической больницы № 71 Александра Мясникова.

«Как заявил главврач 71-й городской больницы Александр Мясников, врачи не обнаружили у Ивана Голунова ни сотрясения мозга, ни переломов ребер. Компьютерная томография это подтвердила. Поэтому принято решение о выписке Ивана Голунова из 71-йбольницы», - написал Алексей Венедиктов.

Как рассказал ранее журналистам главврач ГКБ №71, обследование Ивана Голунова завершилось. Ни переломов, ни сотрясения мозга при этом выявлено не было.

«Мы сделали компьютерную томографию головы, которая абсолютно нормальная, сделали компьютерную томографию органов грудной клетки, не нашли ни переломов, ни другой патологии. Сделали ультразвук живота, анализ крови».

Александр Мясников подчеркнул, что не видит смысла в дальнейшем обследовании нет, и пациент вскоре покинет медучреждение.

«Дальнейшие обследования не нужны. Скоро мы его отпустим», — добавил он.

Напомним, Ивана Голунова направили в больницу для прохождения медицинского обследования по просьбе его адвокатов.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина, и в субботу предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Вину он не признает. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс.