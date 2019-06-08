Никулинский суд отказался отправлять журналиста Ивана Голунова в СИЗО, ему избрали меру пресечения – домашний арест сроком на 2 месяца. «Никогда не думал, что побываю на собственных похоронах! Сложно себя чувствую. Всё как в кино. Спасибо вам большое за поддержку!» — сказал корреспондент перед началом слушания.

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Прокурор поддерживает ходатайство следствия и просит арестовать Ивана Голунова на 2 месяца, поскольку у него есть загранпаспорт и он не живет по месту регистрации, а значит может скрыться. Адвокат просит домашний арест и говорит о нарушении процессуальных норм задержания. Протокол был составлен позже положенного срока. Говорит, что у полиции была возможность подложить наркотики. Что не сняли смывы рук и ногтей. Кроме того, не брали пробы в рюкзаке. Наркотики подбросили — и они из разных партий.

«Я никогда не употреблял наркотиков. С момента фактического задержания я не оказывал сопротивления сотрудникам в гражданской одежде. Что дело касается наркотиков я узнал только по табличке оперуполномоченного, в кабинет которого меня заводили», - сказал Иван на суде. Он так же сообщил, что его задержали в день сдачи первого черновика расследования о похоронном бизнесе, доходы от которого идут высокопоставленным силовикам.