В Петербурге молодая женщина погибла в ДТП с мотоциклом, водитель байка сбежал

В Санкт-Петербурге молодая женщина - пассажирка мотоцикла - погибла в ДТП. Водитель байка с места происшествия сбежал. По информации сотрудников петербургской полиции, мотоцикл ударился о бордюр и вылетел на встречную полосу.

Женщина, сидящая на пассажирском сидении байка, не удержалась и упала на дорогу. На нее наехал Mercedes. Под колесами машины она погибла. Женщине было 33 года. Мотоциклист бросил пострадавшую пассажирку и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Он до сих пор не задержан.

Ранее в субботу в Петербурге сбили байкера. В каком он находится состоянии, не уточняется. Со слов очевидцев, ДТП произошло на кольцевой автодороге в районе станции "Горская". Из-за аварии с байком на КАД образовалась серьезная пробка, - передает ИА "Росбалт".