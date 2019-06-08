В московских аэропортах отменены и задержаны более 30 рейсов

В московских аэропортах в субботу, 8 июня, вечером отменены и задержаны более 30 рейсов. В столичном регионе сегодня введен "оранжевой уровень" погодной опасности. Синоптики предупредили о возможном дожде с грозой.

Отменены более 10 рейсов, более 20 рейсов задержаны. По данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 18.52 мск, в аэропорту "Внуково" задержаны три рейса, один из них - в Казань. В воздушной гавани "Домодедово" 12 рейсов отменены и еще девять задержаны. В "Шереметьево" задержаны 10 рейсов.