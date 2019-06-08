Борисов: К катастрофе SS100 в Шереметьево привела совокупность факторов

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что к катастрофе самолета "Суперджет" (SS100) в аэропорту "Шереметьево" привела совокупность факторов. Борисов рассказал, что на авиалайнер спрос сохраняется и в России и за рубежом.

Мантуров поделился перспективами самолета "Суперджет" после катастрофыв Шереметьево

Вице-премьер не стал делать предварительных выводов, отметив, что претензий к "Суперджету" у специалистов нет. Он подчеркнул, что даже попадание в самолет молнии не привело к необратимым последствиям». По данным, имеющимся у Борисова, к катастрофе "Суперджета" привела совокупность факторов, в том числе и человеческих. Чиновник также подчеркнул, что "вешать вину на пилотов" ему не хотелось бы. Юрий Борисов призвал дождаться выводов комиссии по расследованию катастрофы и прекратить "информационные войны" на фоне крушения SS100.

Борисов убежден, что причин прекращать выпуск самолетов нет. Но признал, что претензии по низкому налету "Суперджета" оправданы, и проблемы в организации сервиса и текущего ремонта есть. Как отметил Борисов, "Суперджет" выдержал все мыслимые при такой посадке нагрузки, - сообщает "КП". Перегрузка закладывается с запасом 3,6, а была 5,5 или даже больше. Самолет при таком ударе остался цел. Очень много было катастроф, когда самолеты при таком ударе разлетаются на три части.

"Суперджет" рейса Москва - Мурманск совершил аварийную посадку и загорелся в Шереметьево 5 мая. В результате погиб 41 человек.