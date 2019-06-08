Схема движения транспорта в 4 округах Москвы изменится на время проведения ремонтных работ и скачек

В четырех округах Москвы временно изменится схема движения автомобильного транспорта. На нескольких улицах в ЦАО, САО, ЮВАО и ТиНАО временно изменится движение для проведения работ на инженерных сетях, строительства комплекса зданий, реконструкции развязки на Киевском шоссе, а также проведения ежегодных скачек.

В САО из-за проведения ежегодных скачек на приз Президента России с 00:01 12 июня до окончания мероприятия будут полностью перекрыты Беговая аллея, 1-й Боткинский и 2-й Боткинский проезды.

В центре Москвы из-за работ на инженерных сетях ограничат движение на нескольких улицах: с 10 июня по 11 августа — в Малом Головине переулке в районе дома 13 в Костянском переулке, с 12 июня по 29 августа — на пересечении Даева переулка, Ананьевского переулка и Костянского переулка, а также в Даеве переулке от дома 12/16 до дома 14.

Подробности на сайте мэрии.