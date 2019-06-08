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Серьезных травм у Ивана Голунова не обнаружено, следствие просит его арестовать. Журналисты ждут в Никулинском суде

8 июня 2019, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]

Серьезных травм у Ивана Голунова не обнаружено, следствие просит его арестовать. Журналисты ждут в Никулинском суде

Серьёзных травм и переломов у Ивана Голунова не обнаружено, у врачей нет оснований дальше задерживать его в больнице, заявил РИА Новости главный врач Городской клинической больницы №71 Москвы Александр Мясников. Документы на продление привезли в суд, следствие будет требовать ареста журналиста.

Ивана Голунова отправили на освидетельствование в больницу, а между тем 48 часов его задержания истекает

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Серьезных травм нет. Есть только гематома затылочной области волосистой части головы, множественные ссадины грудной клетки по передней и задней поверхности, ушиб 10-11 ребра. Подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, видимо, не подтвердилось.

С самого утра множество людей находится у здания Никулинского суда, туда приехала и Ксения Собчак. «У меня есть достоверная информация, что оперативники якобы готовят «предъявить общественности» какое-то видео с задержания , чтобы нам показать и убедить в виновности Ивана Голунова. Пока есть один удивительный факт - при обыске почему -то у оперативников уже были ключи от квартиры Голунова! То есть они могли подложить туда все что угодно и потом красиво заснять. И любое видео не отменяет подбросов и подлогов», - заявила она в интервью.

Сейчас практически нет новостей, все замерли в ожидании суда. Пресс-секретарь Никулинского суда сообщил, что  заседание по избранию меры пресечения Ивану Голунову начнется в 20 часов.

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