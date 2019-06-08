Проректор РАНХиГС Иван Федотов, выступая на ПМЭФ, назвал учителей "серой массой закомплексованных неудачников"
8 июня 2019, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]
В своем выступлении на ПМЭФ проректор РАНХиГС Иван Федотов назвал российских учителей «закомплексованными неудачниками». Говоря о низком качестве подготовки педагогов, он сказал, что в среднем в школе «от 1 до 5 звёздных учителей, а остальные – это серая масса закомплексованных неудачников».
Кроме того, Федров убежден, что педагогические вузы морально устарели и системе образования вовсе не нужны. Они потеряли свой престиж, их не выбирают талантливые абитуриенты с хорошими отметками и они уже давно не входят в ТОП лучших учебных заведений страны, пишут РИА "Новости".
По его мнению, в стране много талантливой молодежи, которая готова впитывать знания, но большинство учителей получили плохое образование и не способны меняться.