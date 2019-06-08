Молодая девушка из Болгарии Андреа Иванова на протяжении года прибегала к различным косметическим процедурам, чтобы стать похожей на куклу барби. По словам студентки, в детстве это была её любима игрушка.

Отмечается, что Андреа, начиная с 2018 года, обращалась более 15 раз к специалистам, чтобы придать губам нужный размер. Помимо этого девушка увеличила грудь на несколько размеров больше, - передаёт таблоид "The Sun".

Единственная самая безобидная процедура - покраска волос в светлый оттенок.

Девушка рассказала, что всегда хотела иметь именно такие губы, когда рассматривала картинки с любимой куклой.

В Сети пользователи постоянно критикую 21-летнюю студентку, называя её лох-несским чудовищем или персонажем из мультфильмов селезня Даффи Дака, а не барби. Андреа говорит, что её внешность - её выбор.