"Больдель в квартире? Не, не знаю", уволен вице-мэр Нягани за содержание притона

В квартире вице-мэр города Нягань обнаружили бордель. Виктор Манухин уволен в связи с утратой доверия, сообщается на сайте администрации города. Однако на суде чиновник заявил, что сдавал квартиру и знать не знал, ведать не ведал, что там творилось.

После того, как история попала в СМИ, возбудилась и местная прокуратура. Она начала свою проверку и выяснилось, что может предприимчивый чиновник и сдавал свою квартиру, но вот налоги с нее он не платил. "В ходе внутренней служебной проверки подтвердились факты нарушений законодательства при представлении сведений о доходах, расходах и имуществе Виктора Манухина. Муниципальный служащий уволен в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.

Чиновник курировал в муниципалитете деятельность юридического управления и административной комиссии, а значит не мог не знать, что полагается за организацию притона или уклонение от уплаты налогов на доход.