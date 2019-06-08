"Колхоз колхозом. Стыдно перед иностранцами", в Сети смеются над тем как одеваются российские дамы на ПМЭФ

Российский дамы старались произвести фурор на Питерском экономическом форуме, одни выгуливали новые грудь и сумочки, другие – наряды а-ля «тяжелый люкс», третьи – как могли пытались соответствовать, но почти у всех получалось плохо.

«Изучила все луки — чего ж только не пялят на себя клуши. Нет совершенно никакого понимания, что такое деловой дресс-код или коктейль. На самой площадке форума бабы с открытыми руками и пальцами ног, с мини-сумками на цепочке. На вечерних приемах же с какими-то баулами и в балетных пачках. Колхоз колхозом. Стыдно перед иностранцами», - написала блогер Божена Рынска.

Она же и сделала подборку нарядов наших дам из разряда, как не надо одеваться на большой экономический «слет» деловой элиты.