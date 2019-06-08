Меган Маркл впервые появилась на публике после родов, посетив парад в честь дня рождения королевы Елизаветы II

Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике после рождения первенца - сына Арчи. Вместе с супругом герцогом Сассекским Гарри, братом мужа герцогом Кембриджским Уильямом и герцогиней Кэтри с их детьми и другими членами королевской семьи Меган Маркл посетила парад в честь дня рождения Елизаветы II.

Парад под названием Trooping the Colour ежегодно проводится в Лондоне, сообщает The Mirror. Все члены королевской семьи наблюдают за пролетом ВВС с балкона Букингемского дворца. Меган Маркл прервала декрет, чтобы посетить празднование дня рождения королевы. Герцогиня была наряжена в темно-синий наряд дизайна Givenchy и шляпку. Они прибыли в одной карете вместе с принцем Гарри, Кейт Миддлтон и мачехой мужа. Маркл, сыну которой 6 июня исполнился только месяц, выглядела немного уставшей.