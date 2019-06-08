Врач-терапевт рассказала, какие категории людей наиболее уязвимы в жару

Заведующая терапевтическим отделением ГКБ №31 Марина Анисимова рассказала о наиболее уязвимых в жару категориях людей. В субботу, 8 июня, температура воздуха в Москве поднимется до 33 градусов.

По словам терапевта, люди в жаркую погоду пьют недостаточно воды и поэтому их кровь становится более густой. Из-за этого повышается давление и возрастает угроза развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Анисимова в беседе с RT отметила, что наиболее уязвимой категорией людей в жару являются дети, особенно малыши. Также опасность такая погода представляет для пожилых и маломобильных людей. Им необходимо уделять в такой период повышенное внимание. Также при высокой температуре может пострадать здоровье беременных женщин.