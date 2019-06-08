Голунову предъявлено обвинение. Ему грозит до 20 лет, но сейчас ему нужна медпомощь - врачи подозревают черепно-мозговую травму

Журналисту Ивану Голунову официально предъявлено обвинение в покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков. По версии следствия у него дома нашли 5,37 граммов запрещенных веществ, что может "потянуть" на 20 лет заключения, но сейчас ему нужна медицинская помощь.

У Никулинского суда собираются люди, чтобы поддержать журналиста Ивана Голунова. Есть задержанные

Чтобы вы понимали, до 5 граммов - это хранение крупных размеров запрещенных препаратов, от 5 граммов до полутора кило – особо крупный размер и уже другие сроки. У журналиста нашли на 0.37 граммов больше, чтобы он уже пошел по статье за крупное хранение со сроком лишения свободы до 20 лет. Но чтобы доказать факт продажи, нужна контрольная закупка, которой не было. Пока остается загадкой, как следствие собирается доказывать попытку сбыта наркотиков.

Адвокат утверждает, что у полицейских была возможность подбросить вещества в квартиру журналиста, так как у них были ключи, которые они изъяли в отделении. Он уже сообщил, что Ивану стало плохо в отделении полиции. Приехавшую "скорую" следователь долго к нему не пускал. А когда медики все же осмотрели обвиняемого, они заявили, что «у Голунова подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома. Нужен рентген и госпитализация».

Но оперативники не поверили заключению врачей, они решили ждать еще одну "скорую помощь". Общественность возмущена дйствиями следователей. Вторая бригада врачей также рекомендует госпитализировать Ивана Голунова. Они подозревают, что у журналиста серьёзная закрытая черепно-мозговую травма.