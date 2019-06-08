"Россия перейдет на электрокары позднее развитых стран",-считает Чубайс

Глава Роснано Анатолий Чубайс в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что в России переход на электромобили будут происходить медленнее, чем в развитых странах. По его словам, модернизируется общественный городской транспорт, однако с личными автомобилями это происходит менее интенсивнее.

"Мы гораздо медленней развитых стран будем переходить на личный электротранспорт", - передаёт слова Чубайса издание "МК".

Чубайс отметил, что если Россия постоянно будет надеяться на газ в следующие 150 лет, то страна "окажется в ситуации, когда мы ездим на лошадях, а весь мир - на автомобилях".

Напомним, что ПМФЭ - 2019 проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня.