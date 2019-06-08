Депутат Ленобласти предложил законодательно запретить развлечения с куклами для взрослых

Обычно днародные избранники начинают менять законодательство и вносить свои инициативы, когда проблемы в обществе разрослись до размеров катастрофы или хотя бы просто имеют место быть, но в некоторых областях парламентариии явно работают с значительным опережением.

Депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров внёс на рассмотрение парламента закон о запрете борделей с секс-роботами. Как он считает, в нашем законодательстве наблюдается пробел в этой области. «В связи с появившейся информацией об открытии в европейских странах борделей с секс-роботами, возник вопрос о правомерности подобной деятельности на территории нашей страны», — цитирует слова депутата РИА Новости.

Интересно, но недавно провели социологический эксперимент. Секс-куклу зарегистрировали в приложении для знакомств Tinder, чтобы выяснить, как много людей ей заинтересуются. В описании профиля было написано: «Привет, я анатомически точный, способный заниматься сексом робот с самым продвинутым искусственным интеллектом. Я зашла в Tinder, чтобы узнать, заинтересуются ли мной парни». За два часа ответили 57 человек: из них 25 — «Нет», 17 — «Да», 15 — «Может быть», то есть почти 56% были не против интима с роботом.

Осталось еще выяснить, сколько из них просто попробуют ради интереса, а для какого количества андроид станет лучше живой женщины, ведь свадьбы с «куклами» и жизнь сними уже совсем не редкость.