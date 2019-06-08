Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как защититься от жары. Ранее сегодня метеорологи сообщили, что температура воздуха в Москве и области в субботу, 8 июня, достигнет 33 градусов выше нуля.

В Роспотребнадзоре предупредили, что высокая температура способна привести к перегреву организма, обострению хронических заболеваний и резкому ухудшению самочувствия.

На сайте ведомства отмечается, что в жаркую погоду следует ограничить свое пребывание на улице и существенно снизить физическую активность. Рекомендуется есть менее калорийные продукты, а приемы пищи в самое теплое время дня и вовсе исключить. Эксперты советуют пить больше воды, чая и морсов, а вот от алкоголя и газировки лучше воздержаться. В жару предпочтение следует отдавать одежде из натуральных тканей и не забывать про головные уборы.