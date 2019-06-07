СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Появились новые подробности убийства замглавы Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой. В убийстве подозревается бывший глава Раменского района Андрей Кулаков.

Кулаков задержен. Во время допроса он признался, что секс с Евгении Исаенковой у него был. В убийстве он не признался.

Исаенкова ушла из дома вечером 1 мая. Родным она сказала, что уходит на встречу с хорошим человеком. 4 июня тело женщины обнаружили в ее автомобиле.

По словам консьержки дома, в котором проживает Кулаков, он 1 мая вместе со своей женой и сыном уехал и вернулся домой после полуночи. Консьержка уточнила, чт минимум до трех ночи Кулаков не покидал дома.

Судмедэксперты сообщали, что женщину задушили. Говорят, Кулаков присутствовал на похоронах Исаенковой. Хоронили ее в закрытом гробу. В СМИ попали фотографии мертвой женщины в автомобиле, - сообщает "Вести.Ru". Судя по фото, женщину сильно избивали. Установлено, что вскоре после убийства Исаенковой пропали видекамеры с места, где она была найдена убитой.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".