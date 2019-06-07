Китайские журналисты чуть не уронили Си Цзиньпина со сцены, поймали охранники Путина

В Санкт-Петербурге журналисты китайского пула активно приветствовали председателя КНР Си Цзиньпина. Кто-то хотел задать вопрос, а кто-то — сфотографироваться рядом с главой КНР и президентом РФ Владимиром Путиным.

И чуть не уронили Си Цзиньпина со сцены. Поддержали китайского лидера охранники Владимира Путина.

"Нихао! Журналисты китайского пула так горячо приветствовали Си Цзиньпина, что чуть не уронили китайского лидера. Охрана Путина помогла ему удержаться", - сообщается на странице в Твиттер кремлевского пула РИА.