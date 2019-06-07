Тысячи журналистов подписали открытое письмо с требованием освободить журналиста Голунова

Около трех тысяч журналистов поставили свои подписи под открытым письмом с требованием освободить корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер уточнил, что, по данным на 19:00 мск, под обращением подписались около 2850 журналистов, преподавателей журфака МГУ и Высшей школы экономики и студенты. И подписи продолжают поступать".

Мария Захарова высказалась по ситуации с задержанием корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Авторы обращения расценивают задержание Ивана Голунова как "грубую и нелепую провокацию". Также они требуют "немедленно освободить Ивана и предоставить все материалы полиции и следствия всем журналистам", - передает "Интерфакс".

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил, что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последних нескольких месяцев регулярно поступали угрозы.

Голунов был задержан в четверг, 6 июня, днем. Более суток он находится под арестом. По его словам, он чувствует себя плохо, так как все это время не ел и не спал.