Генеральный прокурор России Юрий Чайка выступил за возвращение прокурорам права на аресты

Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил вернуть прокурорам права на аресты. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

Прокурор предложил вернуться к модели, которую использовали в советские времена. Когда именно прокурор принимал решение об аресте, и оно исполнялось, а уже в суде это решение можно было либо обжаловать либо утвердить. "Надо кардинально менять роль прокуратуры в судопроизводстве", — цитирует Юрия Чайку The Bell.

Такая мера, уверен чиновник, поможет защитить предпринимателей от давления со стороны следственных органов при избрании меры пресечения. В Сети уже сочли, что предложение прокурора - это «вотум недоверия судебной системе», конечно, не без основания, уверены пользователи.