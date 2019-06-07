В Москве запустят пилотный проект по развитию технологии 5G

В российской столице будет запущен пилотный проект по развитию технологии 5G. Подписи под соответствующим соглашением поставили во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) московский градоначальник Сергей Собянин и Алексей Корня, президент ПАО «МТС».

Документ предполагает претворение в жизнь пилотных проектов, направленных на развитие новых цифровых технологий и услуг связи, в том числе в области виртуальной и дополненной реальности, «Интернета вещей», «Умного города», технологий 5G. С этой целью в Москве создадут необходимую информационно-телекоммуникационную инфраструктуру.

Соглашение будет действовать на протяжении пяти лет. По истечении этого времени оно автоматически продлится на аналогичный срок, если ни одна из сторон не захочет из него выйти.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит с 6 по 8 июня.

В 2018-м в рамках ПМЭФ Сергей Собянин и гендиректор ПАО «МегаФон» Сергей Солдатенков подписали соглашение о взаимодействии в целях развития услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в Москве.