В Москве на выходных продержится жаркая погода

В Москве установилась настоящая летняя жара. В выходные можно позагорать и покупаться. Вода в столичных водоемах прогрелась до плюс 19 градусов. И может еще потеплеть. В ближайшие выходные, субботу и воскресенье, 8 и 9 июня, ожидаются необычайно жаркие дни и без осадков.

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По прогнозу синоптиков, дневная температура в субботу составит до + 31 градуса, и до + 33 в воскресенье.

В начале будущей рабочей недели жара сохранится. В понедельник, 10 июня, возможны кратковременный дождь и гроза. Но дождь только немного освежит воздух. Днем все равно будет жарко. Столбики термометров поднимутся до 28–30 градусов.

Также жарко будет и во вторник, 11 июня, перед праздничным выходным днем.