Названы 8 водоемов, в которых в Москве можно безопасно купаться

В Москве установилась жара. Искупаться хочется и москвичам, и гостям столицы. Купальный сезон в столице открыт 1 июня. В мегаполисе в этом году работает более 100 благоустроенных зон отдыха у водоемов.

Возможность купаться предусмотрена в восьми из них:

пляж «Левобережный» (Прибрежный проезд, дома 5–7);

пляж «Серебряный бор — 2» (Таманская улица, дом 44);

пляж «Серебряный бор — 3» (4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора, дом 15);

Строгинская пойма (Таллинская улица, Строгинский залив Москвы-реки);

зона отдыха «Тропарево» (улица Академика Виноградова, дом 12);

зона отдыха «Мещерское» (Воскресенская улица, дома 5–31);

озеро Черное (город Зеленоград, 6-й микрорайон);

Школьное озеро (город Зеленоград, 10-й микрорайон).

За качеством воды в этих водоемах в течение купального сезона следит Роспотребназдор.

Необходимо обращать внимание на знаки безопасности: в Москве у каждого водоема установлены таблички с надписью «Купаться разрешено» или «Купаться запрещено». Около водоемов организовано дежурство спасателей.

В местах, запрещенных для купания, не проводят водолазное обследование дна и лабораторный контроль качества воды и песка, у пляжей нет специальных и безопасных входов в воду.

Открытые летние бассейны будут работать:

в Измайловском парке;

в «Сокольниках»;

в парке «Фили»;

в спорткомплексе «Лужники».