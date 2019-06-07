Названы 8 водоемов, в которых в Москве можно безопасно купаться
7 июня 2019, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве установилась жара. Искупаться хочется и москвичам, и гостям столицы. Купальный сезон в столице открыт 1 июня. В мегаполисе в этом году работает более 100 благоустроенных зон отдыха у водоемов.
Возможность купаться предусмотрена в восьми из них:
пляж «Левобережный» (Прибрежный проезд, дома 5–7);
пляж «Серебряный бор — 2» (Таманская улица, дом 44);
пляж «Серебряный бор — 3» (4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора, дом 15);
Строгинская пойма (Таллинская улица, Строгинский залив Москвы-реки);
зона отдыха «Тропарево» (улица Академика Виноградова, дом 12);
зона отдыха «Мещерское» (Воскресенская улица, дома 5–31);
озеро Черное (город Зеленоград, 6-й микрорайон);
Школьное озеро (город Зеленоград, 10-й микрорайон).
За качеством воды в этих водоемах в течение купального сезона следит Роспотребназдор.
Необходимо обращать внимание на знаки безопасности: в Москве у каждого водоема установлены таблички с надписью «Купаться разрешено» или «Купаться запрещено». Около водоемов организовано дежурство спасателей.
В местах, запрещенных для купания, не проводят водолазное обследование дна и лабораторный контроль качества воды и песка, у пляжей нет специальных и безопасных входов в воду.
Открытые летние бассейны будут работать:
в Измайловском парке;
в «Сокольниках»;
в парке «Фили»;
в спорткомплексе «Лужники».