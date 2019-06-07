Сегодня в Сети появились сообщения, что арестован специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов. Автора расследований так или иначе задевающих весь политический бомонд обвиняют в производстве и сбыте наркотиков. Затем на сайте МВД опубликовали фотографии якобы обнаруженной при обыске в квартире журналиста нарколаборатории. Все подавалось таким образом, чтобы мы поверили, что журналист, занимающийся расследованиями о коррупции и мошенничестве, на досуге продавал запрещенные вещества.

А вот затем, сосед Ивана - Александр Уржанов публикует реальные фото из квартиры Голунова, на которых видно, что интерьерчик-то в комнате с лабораторией совсем иной. А дальше журналисты понимают, что снимки сделаны в нарколаборатрии, которую вчера накрыли в Одинцово. Более того эти фото нашли в телефоне самого Голунова, поскольку ему их тоже «слили» информаторы из полиции.

И вот тут становится ясно, что все идет не по плану. СМИ публикуют заявления Голунова, в котором он рассказывает о нарушениях при задержании, и о том, что пакет с запрещенными веществами его просто подложили в рюкзак в отделении, и на нем нет и не может быть его отпечатков. Он настаивает, чтобы взяли смывы с его рук и срезы ногтей, по анализам которых будет понятно, что он никогда не прикасался к наркотикам.

По всей России коллеги Ивана Голунова вышли на одиночные пикеты против задержания журналиста. В Москве полиция сразу же посадила в автозак участников акции — среди них Илья Азар, Виктор Шендерович, Александр Поливанов и Григорий Туманов.

Поняв, что облажались, МВД публикует официальное разъяснение: «Считаем необходимым уточнить, что прилагаемая ниже фотография сделана при проведении обследования жилища задержанного. Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный".

Одна фотография – паспорт, телефон, ручка, флешка… и никакой нарколаборатории дома. Но забавнее всего то, что они проверяют журналиста на связь с делом, о котором он узнал от сотрудников МВД. Большинство журналистов называет эту ситуацию «сфабрикованным делом» и «провокацией».

Пока известно лишь, что суд по мере пресечения Ивану Голунову назначили на 8 июня, но возможно под давлением общественности до суда вообще не дойдет, слишком много нарушений в деле журналиста Ивана Голунова.