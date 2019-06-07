Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь

Главный редактор телеканала Russia Today прокомментировала произошедший конфликт с Любовью Соболь в офисе радиостанции "Эхо Москвы". Об этом накануне сообщили журналисты телеканала RT. Беременную Маргариту Симоньян доставили в больницу. Нападала ли на ее Любовь Соболь?

Напомним, в четверг Маргарита Симоньян была госпитализирована. На своей странице в сервисе микроблогов Twitter главред прокомментировала случившееся, упомянув также о своем диагнозе.

По ее словам, у нее нет никаких претензий к сотрудникам радиостанции "Эхо Москвы", а также к ее руководству: "Эховцы были замечательны, вызвали мне скорую, оперативно переформатировали эфир".

Также ей рассказали, что Любовь Соболь "караулила" ее у входа на протяжении получаса и по непонятным для Маргариты причинам забала вопрос про мэра российской столицы Сергея Собянина.

"Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет. Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции - не лучший метод. И для кармы нехорошо".

Чуть позже Маргарита выразила надежду, что Любовь понимает, что поступила нехорошо, и мучается этим: "Не надо мучиться. Все мы в молодости делаем ошибки, о которых жалеем. А если не понимает, то поймет. Не на этом свете, так на том".

Относительно своего диагноза Симоньян пояснила: "Несколько капельниц и строгий медицинский контроль - огромное спасибо врачам". К публикации она прикрепила фото, где указано: "Угроза позднего выкидыша после психоэмоционального стресса".